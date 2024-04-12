Лазейка в Россию закрывается: Госдума взялась за борьбу с фиктивными браками мигрантов Госдума одобрила в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов.
Битвы за Одессу и Часов Яр готовятся, но тысячи человек обсуждают смех мигрантов
Комментарии
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Игорь Рулькевич
🙃
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13 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Челябинская область - самая продажная среди 89 субъектов Российской федерации. Это - лучшая рекомендация... от мигрантов азиатских! Дожили, господа-товарищи! Позорище на всю страну! Зато наш очередной губернатор - самый лучший... по каким то там кремлевским рейтингам! Алле, на землю опуститесь, мечтатели кремлевские!.. Людей послушайте "от земли". А лучше - читайте комменты этих самых мигрантов...
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11 час.
Виктор Гайдуков
Главные виновники в том, что мигранты распустились, не знают и не собираются изучать наши язык, наши законы и нашу культуру это продажные чиновники. Именно такие чиновники наводнили Россию такими мигрантами и именно такие работники полиции, следственных органов, прокуратуры и судьи спускающие на тормозах возбужденные дела по преступлениям этих мигрантов, а то и вообще не возбуждающие дела против них и породили наглость, неуважение и чувство безнаказанности понаехавших азиатов. Поведение мигрантов определяется чувством возможного и разрешённого. Нет установленного законом порядка, порядок будет установлен теми и тот который их устраивает. Мигранты не имеют ограничений и закон для них не писан, вот они и устанавливают свой порядок. Жизнь в отсутствии порядка невозможна. А законопослушные граждане России противопоставить мигрантом на могут ничего.
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10 час.
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