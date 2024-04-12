Битвы за Одессу и Часов Яр готовятся, но тысячи человек обсуждают смех мигрантов

Виктор Гайдуков

Главные виновники в том, что мигранты распустились, не знают и не собираются изучать наши язык, наши законы и нашу культуру это продажные чиновники. Именно такие чиновники наводнили Россию такими мигрантами и именно такие работники полиции, следственных органов, прокуратуры и судьи спускающие на тормозах возбужденные дела по преступлениям этих мигрантов, а то и вообще не возбуждающие дела против них и породили наглость, неуважение и чувство безнаказанности понаехавших азиатов. Поведение мигрантов определяется чувством возможного и разрешённого. Нет установленного законом порядка, порядок будет установлен теми и тот который их устраивает. Мигранты не имеют ограничений и закон для них не писан, вот они и устанавливают свой порядок. Жизнь в отсутствии порядка невозможна. А законопослушные граждане России противопоставить мигрантом на могут ничего.