«Дехристианизация» России – новый почерк современности

На новой 1000-рублевой купюре от изображения православных крестов отказались. Причина на 1000 рублей Сложившую ситуацию очень корректно охарактеризовал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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