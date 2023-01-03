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Ловрен ушел из «Зенита», «Ливерпуль» проиграл, Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, у Навратиловой рак, 71 очко Митчелла и другие новости утра

Ловрен ушел из «Зенита», «Ливерпуль» проиграл, Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, у Навратиловой рак, 71 очко Митчелла и другие новости утра

1. Деян Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион». 33-летний хорватский защитник подписал контракт с клубом, за который уже играл, до 30 июня 2025 года.

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