Главнокомандующий ВМФ России и Командующий ВМС НОАК подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами двух стран в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане.
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