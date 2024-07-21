Очень удачное время: Володина призвала к решительным действиям

По мнению астролога, магия сегодняшнего дня весьма противоречива. зодиак @vwalakte/freepik.comВасилиса Володина сообщила, что сегодняшний день соткан из трех разных противоречивых кусочков и чем-то напоминает лоскутное одеяло.
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