Госавтоинспекторы Ноябрьска проверят таксистов

Профилактическая акция на дорогах города пройдет с 26 февраля по 5 марта. Инспекторы особое внимание уделят соблюдению ПДД таксистами, наличию у водителей необходимых документов, а также детских кресел при перевозке несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)