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Госавтоинспекторы Ноябрьска проверят таксистов

Госавтоинспекторы Ноябрьска проверят таксистов

Профилактическая акция на дорогах города пройдет с 26 февраля по 5 марта. Инспекторы особое внимание уделят соблюдению ПДД таксистами, наличию у водителей необходимых документов, а также детских кресел при перевозке несовершеннолетних.

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