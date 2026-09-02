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Царьград

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Кокорин накопил штрафы на 48,5 тыс. руб. за три месяца

Кокорин накопил штрафы на 48,5 тыс. руб. за три месяца

Русский футболист Александр Кокорин за три месяца собрал 39 штрафов на сумму 48,5 тыс. рублей за нарушения ПДД на автомобилях Lamborghini и BMW.

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