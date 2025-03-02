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Царьград

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CNN: Трамп после перепалки с Зеленским вспомнил Путина. События 2016-го неслучайны

CNN: Трамп после перепалки с Зеленским вспомнил Путина. События 2016-го неслучайны

Президент США после встречи с главой киевского режима заговорил о Путине из-за несправедливостиПосле того, как Дональд Трамп провёл встречу с Владимиром Зеленским в Белом Доме, он заявил, что прошёл с Владимиром Путиным через тяжёлые времена.

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