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Курские новости

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В Курске прошёл спецпоказ фильма «Последний богатырь. Колобок»

В Курске прошёл спецпоказ фильма «Последний богатырь. Колобок»

Фильм основан на первой опубликованной версии сказки о Колобке, записанной в Курске в 1844 году. Показ был благотворительным, билеты раздавались бесплатно.

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