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Кикоть: более 100 тысяч иностранцев выдворили из России

Кикоть: более 100 тысяч иностранцев выдворили из России

Более 100 тыс. трудовых мигрантов выдворили из России. Об этом сообщил глава миграционной службы Андрей Кикоть на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

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