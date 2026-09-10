Кикоть: более 100 тысяч иностранцев выдворили из России

Более 100 тыс. трудовых мигрантов выдворили из России. Об этом сообщил глава миграционной службы Андрей Кикоть на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дандыкин: США ока...
- Депутаты Львовско...
- Ч "Балтика" обыграл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым