Раскрыта цена ковриков на Aurus Senat: комплект дороже новой Lada

Портал Авто.Mail.ru познакомился с контрактом на техобслуживание седана, который ФКУ «Центр Поддержки» (учреждение, подведомственное Минэкономразвития Российской Федерации и созданное для обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти) заключил с ФГУП «НАМИ» (выпускает автомобили Aurus).