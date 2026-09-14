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Царьград

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«Нью-Йорк Янкиз» отвергли связь стадиона с легионеллезом

«Нью-Йорк Янкиз» отвергли связь стадиона с легионеллезом

«Нью-Йорк Янкиз» подтвердили, что их стадион в Южном Бронксе не связан с недавней вспышкой легионеллеза, вызвавшей смерть одного человека и госпитализацию троих.

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