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РФС определился с местом проведения стыковых матчей сборной России

РФС определился с местом проведения стыковых матчей сборной России

Сборная России продолжит борьбу за право попасть в Катар на главном стадионе страны. В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина встретится с Польшей.

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