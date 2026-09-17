Сергей Кравцов: Средний конкурс на бюджетное место в «Профессионалитете» вырос до 4,9

В приемную кампанию 2026 года в учреждения среднего профессионального образования страны подано 4,2 миллиона заявлений, в том числе на программы федерального проекта «Профессионалитет» - 1,4 миллиона.
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