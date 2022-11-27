Как недорого подготовить авто к зиме при дефиците запчастей

Автолюбители в преддверии зимы заняты проверкой состояния своих машин. Посещение СТО не всегда оправдано из-за возможных больших затрат и дефицита запчастей, целесообразнее недорого обслужить машину в гараже, подготовив её к холодному периоду.
Автолюбители в преддверии зимы заняты проверкой состояния своих машин. Посещение СТО не всегда оправдано из-за возможных больших затрат и дефицита запчастей, целесообразнее недорого обслужить машину в гараже, подготовив её к холодному периоду.
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