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Киву о 2:2 с «Ромой»: «Интеру» нужно лучше начинать матчи и сохранять концентрацию с 1-й минуты. Рад, что в двух матчах с прямыми конкурентами не потерпели ни одного поражения»

Главный тренер « Интера » Кристиан Киву высказался о ничьей с «Ромой» (2:2) в 5-м туре Серии А .  «Во втором тайме мы создали больше моментов и нашли те возможности, которых нам не хватало в начале.

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