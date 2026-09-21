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Царьград

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Якушев анонсировал декабрьский съезд и изменения в уставе "Единой России"

Якушев анонсировал декабрьский съезд и изменения в уставе "Единой России"

В декабре "Единая Россия" проведет съезд, где планируется обновление высших органов партии и принятие "Манифеста", обозначающего долгосрочные цели.

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