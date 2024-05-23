Врач Алешечкина: идея отпускать аллергиков на удаленку является правильной

Идея разрешить работникам с аллергией переходить на "дистанционку" при наличии медицинского заключения является правильной, потому что это поможет им регулировать контакт с аллергенами, такими как пыльца или пыль, а также смягчить симптомы аллергии.
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