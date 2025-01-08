Китай перестал принимать попавшие под санкции США суда с нефтью Татьяна АрестоваВ Шаньдунском портовом комплексе, расположенном в восточной части Китая, введён запрет на приём танкеров с нефтью, попавших под санкции США.
Китай перестал принимать попавшие под санкции США суда с нефтью
Комментарии
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Eduard
Я давно предлогаю уничтожить США раз и навсегда,пора от этих самозванных"хозяев" избавится!
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18 час.
Стефания Новак
А Китай - тоже "надежный друг"? Все выполняют "хотелки" америки. Почему эта страна такая наглая и диктует свои порядки. А страны как стадо баранов !
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17 час.
Вася
У нас, к сожалению нет друзей! Что эти хитрые "панды" - китайцы, что Эрдоган, который держит "за спиной" ятоган и пр. и пр. Вспомните Александра III - армия, флот, ну и авиация!
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16 час.
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