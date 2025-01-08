Китай перестал принимать попавшие под санкции США суда с нефтью

Eduard Я давно предлогаю уничтожить США раз и навсегда,пора от этих самозванных"хозяев" избавится!

Стефания Новак А Китай - тоже "надежный друг"? Все выполняют "хотелки" америки. Почему эта страна такая наглая и диктует свои порядки. А страны как стадо баранов !