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Китай перестал принимать попавшие под санкции США суда с нефтью

Китай перестал принимать попавшие под санкции США суда с нефтью

Китай перестал принимать попавшие под санкции США суда с нефтью Татьяна АрестоваВ Шаньдунском портовом комплексе, расположенном в восточной части Китая, введён запрет на приём танкеров с нефтью, попавших под санкции США.

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Комментарии
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Eduard
Я давно предлогаю уничтожить США раз и навсегда,пора от этих самозванных&quot;хозяев&quot; избавится!
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18 час.
Стефания Новак
А Китай - тоже &quot;надежный друг&quot;? Все выполняют &quot;хотелки&quot; америки. Почему эта страна такая наглая и диктует свои порядки. А страны как стадо баранов !
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17 час.
Вася
У нас, к сожалению нет друзей! Что эти хитрые &quot;панды&quot; - китайцы, что Эрдоган, который держит &quot;за спиной&quot; ятоган и пр. и пр. Вспомните Александра III - армия, флот, ну и авиация!
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16 час.

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