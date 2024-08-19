Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США – страна или бизнес?

США – страна или бизнес?

Как мы уже раскрывали в наших предыдущих материалах, сеть инвестиционных фондов BlackRock, Vanguard и State Street глубоко пустили сети как в экономику и политику Украины, так и в мировые поставки урана, и военно-промышленный комплекс США.

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