Как очистить сковороду от нагара

Старую бабушкину сковороду, не без усилий, конечно, реально привести в должный вид. Теперь на ней снова можно готовить сочные котлеты, румяную картошку и пышные блинчики! Наденьте перчатки, положите сковороду на фольгу вверх дном и густо залейте щелочным гелем для удаления жира.