Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Красноярский бизнесмен Быков получил еще 12 лет за организацию убийства

Красноярский бизнесмен Быков получил еще 12 лет за организацию убийства

В Красноярске суд приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова в 1990-е, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Красноярского края.

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