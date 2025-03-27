Системы бесспутниковой навигации Ростеха помогут контролировать состояние нефтепроводов

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех впервые поставил заказчикам бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС) для использования в нефтепроводах.
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