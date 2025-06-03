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Сергунина: Москва представит цифровые проекты для управления городом

Сергунина: Москва представит цифровые проекты для управления городом

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев На открывшейся в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России" правительство Москвы представит лучшие технологические проекты для управления мегаполисом, а также полезные сервисы для горожан.

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