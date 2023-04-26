Царьград

5 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Так... Полезное в информации то, что в Николаеве есть пророссийское подполье.Русское супероруж...
  • ММ
    Чего такой маленький список??Русские стратегич...
  • Zoia Goldshtab
    Смерть укрофашистам!Смерть!!!!Взрывы в Киеве: Р...

Следом за Костомаровым: исполнительница хита «Я у твоих ног» попала на ИВЛ

Следом за Костомаровым: исполнительница хита «Я у твоих ног» попала на ИВЛ

Наталию Власову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после операции на сердце.Певицу, композитора и исполнительницу хита «Я у твоих ног» Наталию Власову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после операции на сердце.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх