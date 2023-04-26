Следом за Костомаровым: исполнительница хита «Я у твоих ног» попала на ИВЛ

Наталию Власову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после операции на сердце.Певицу, композитора и исполнительницу хита «Я у твоих ног» Наталию Власову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после операции на сердце.
Наталию Власову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после операции на сердце.Певицу, композитора и исполнительницу хита «Я у твоих ног» Наталию Власову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после операции на сердце.
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