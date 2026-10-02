Воспитанники ЦВСНП МВД Татарстана поздравили ветеранов

С целью воспитания у подростков доброты, отзывчивости и уважения к старшему поколению в ЦВСНП МВД по РТ был проведен конкурс рисунков, посвященных Международному Дню пожилых людей.
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