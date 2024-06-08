Чемпион России по лёгкой атлетике в шутку заявил, что не знает Томаса Баха

Российский барьерист Анатолий Киселёв поделился мнением о руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе и президенте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяне Коу.
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