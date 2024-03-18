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Мы соседи по планете

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Зеленые трамвайные пути в Европе

Зеленые трамвайные пути в Европе

В некоторых европейских городах можно увидеть диковинную картину: по полосам аккуратного газона ездит самый настоящий трамвай! И это не съемки фантастического фильма о светлом будущем, и не больная фантазия какого-нибудь любителя фотошопа.

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