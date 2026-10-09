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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров о травмах: «Во всем мире играют на 3-4-й день и не ноют просто привыкают. А мы все хотим поберечь»

Владимир Быстров высказался о календаре и травмах в сборной России. — Наблюдается нехорошая тенденция: из сборной игроки часто возвращаются с травмами.

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