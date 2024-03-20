Политолог Пинчук: цель французов на Украине заключается не в помощи Киеву

Первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, какую цель будут преследовать французские военные в случае их отправки на Украину.
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