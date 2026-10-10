Стакан дизеля за большую политику: что Россия получила от сделки с Трампом

Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись!©️ Изображение сгенерировано ИИ | ИА «News Front» Инфополе разрывает новость о разговоре Трампа и Путина.
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