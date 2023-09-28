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Полянский: Россия распространила заявления Председателя СБ ООН по "Северным потокам"

Полянский: Россия распространила заявления Председателя СБ ООН по "Северным потокам"

Россия распространила заявления Председателя Совета безопасности ООН по теракту на "Северных потоках" - об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

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