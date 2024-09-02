В России захотели конфисковать активы США в ответ на санкции

В случае конфискации российских активов американскими властями Москва ответит взаимностью. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает «РИА Новости».
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