Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Убить эту мразь...Зеленский назвал ...
  • Eduard
    Я предлогаю дам из власти Европы отправлять на Украинский фронт!Страны Евросоюза ...
  • Игорь
    _Хорошенькое начало нового правления старого босса. Лишь одна из стран ЕС не последовала ее призыву. И как Урсула фон...Страны Евросоюза ...

В России захотели конфисковать активы США в ответ на санкции

В России захотели конфисковать активы США в ответ на санкции

В случае конфискации российских активов американскими властями Москва ответит взаимностью. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает «РИА Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СС
Стас Спасенов
Это правильно. США должны все испытывать в двойном размере на себе.  Метод альтернативы - новая социальная технология. Объявить и действовать.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх