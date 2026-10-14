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Мировое обозрение

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С каждым днём дороже: риелтор призвала бронировать коттеджи на Новый год уже в октябре

С каждым днём дороже: риелтор призвала бронировать коттеджи на Новый год уже в октябре

Главное в тезисах: Сроки решают всё: Оптимальное окно для бронирования загородного дома на новогодние каникулы — 2–4 месяца до поездки, а лучшие объекты разбирают ещё раньше.

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