Как в Актау ведется ямочный ремонт центральных дорог

С начала года в Актау на центральных автомобильных дорогах уложено 5500 квадратных метров асфальта. На этой неделе сотрудники подрядной компании проведут ямочный ремонт на дорогах в микрорайонах 6 и 2, «Шыгыс-1» и «Шыгыс-2», а также в 32 и 32А, сообщает пресс-служба акимата города.