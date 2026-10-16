Работа во фронтовом госпитале требует от медиков постоянной готовности к поступлению тяжелораненых и сопровождается серьёзной эмоциональной нагрузкой, рассказал московский анестезиолог-реаниматолог Константин Леушин в интервью Луганскому Информационному Центру.
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