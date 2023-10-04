RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

125 подписчиков

Найден Ответ: Почему Мужчины Любят Смотреть На Женские Ягодицы!

Конечно же не новость, что мужчинам уж очень нравится смотреть на женщин с красивыми ягодицами. И вот наконец-то ученые объяснили этот факс с точки зрения науки и эволюции! Все дело в центре тяжести, расположение которого позволяет женщинам с таким строением тела успешнее вынашивать ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх