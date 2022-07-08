В преддверии Дня семьи, любви и верности рассказываем историю счастливой семьи полицейских УВД на Московском метрополитене

В преддверии Дня семьи, любви и верности рассказываем историю счастливой семьи полицейских УВД на Московском метрополитене

Ежегодно 8 июля по всей России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник, напоминающий о самом главном – семейных ценностях, важности поддержки и заботы близких людей.

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