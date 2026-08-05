Советник Зеленского предупреждает о нарастании ударов российской баллистики по Украине

Советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (позывной Флэш) сообщил, что российские войска планируют продолжать массированные удары баллистическими ракетами по украинским объектам.
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