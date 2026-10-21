📷⚡️Поставка БЛА SPIRIT для нужд армии Непала Компания Robinson Unmanned, представляющая интересы оборонного подразделения Ascent AeroSystems, официально подтвердила заключение контракта в рамках программы Foreign Military Sales (FMS) на оснащение непальских вооруженных сил разведывательными комплексами малой размерности SPIRIT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым