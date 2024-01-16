В Тюмени засыпали кучами льда и снега парковочные места для инвалидов

В мэрии заявили, что это недопустимо. Одна из жительниц Тюмени рассказала, что на улице Сперанского около центра, где занимаются дети-инвалиды, на каждом парковочном месте для людей с ограниченными возможностями появилась куча счищенного снега и льда, в результате остановиться там не представляется возможным.
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