Телекомментатор Алексей Осин высказался о попытке "посадить спортсменов под замок" в преддверии парижской Олимпиады: "Мы что, в СССР?" Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер снова высказалась против выступления наших спортсменов на Олимпиаде без флага и гимна, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград.
Телекомментатор о попытке "посадить спортсменов под замок": "Мы что, в СССР?"
Комментарии
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N
Nata
И после своих выступлений - на отсидку по статье за дискриминацию армии.
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12 час.
В В
Да уж, не СССР тебя воспитывал! Можно только посочувствовать.
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12 час.
Русский Империалист
Государство вкладывает в спортсменов немалые средства, а часть спортсменов предаёт страну и подписывает подмётные письма. Если такие спортсмены захотели стать отщепенцами и предателями, то перед отъездом к нашим врагам обязаны возместить все средства, потраченные на них, а страна должна лишить их гражданства. 😡🇷🇺
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12 час.
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