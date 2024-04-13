Телекомментатор о попытке "посадить спортсменов под замок": "Мы что, в СССР?"

И после своих выступлений - на отсидку по статье за дискриминацию армии.

Да уж, не СССР тебя воспитывал! Можно только посочувствовать.

Русский Империалист

Государство вкладывает в спортсменов немалые средства, а часть спортсменов предаёт страну и подписывает подмётные письма. Если такие спортсмены захотели стать отщепенцами и предателями, то перед отъездом к нашим врагам обязаны возместить все средства, потраченные на них, а страна должна лишить их гражданства. 😡🇷🇺