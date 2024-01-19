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Popcaketv

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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
  • Evgeniy LeV
    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

«Мучения кончатся, если он ответит», — Чонгук объяснил, зачем ждет звонка от Тэхена

«Мучения кончатся, если он ответит», — Чонгук объяснил, зачем ждет звонка от Тэхена

Почему анонимные источники никак не сообщат нам какие-нибудь позитивные новости о примирении Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung)? Когда же АРМИ дождутся периода спокойствия и безмятежности в жизни ребят? Наверное, пока такими новостями приближенные просто не располагают, но говорят о том, что ребята стараются найти общий язык, а разве не это главное? В настоящее время Золотой Макнэ проявляет куда больше активности, по всей видимости, все еще чувствуя вину за то, что у них не получилось пойти на службу с Ви в одни войска.

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