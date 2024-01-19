«Мучения кончатся, если он ответит», — Чонгук объяснил, зачем ждет звонка от Тэхена

Почему анонимные источники никак не сообщат нам какие-нибудь позитивные новости о примирении Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung)? Когда же АРМИ дождутся периода спокойствия и безмятежности в жизни ребят? Наверное, пока такими новостями приближенные просто не располагают, но говорят о том, что ребята стараются найти общий язык, а разве не это главное? В настоящее время Золотой Макнэ проявляет куда больше активности, по всей видимости, все еще чувствуя вину за то, что у них не получилось пойти на службу с Ви в одни войска.