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Минэнерго Украины: подстанция в Днепропетровской области загорелась после удара

На одной из подстанций в Днепропетровской области Украины произошел пожар после удара беспилотника. Также обесточен ряд других подстанций и потребителей, сообщило Минэнерго Украины в понедельник, 23 сентября, в своем Telegram-канале.

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