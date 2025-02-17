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Царьград

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  • Дмитрий Гурин
    Блин и будет жить за счет государства. Передать его украине вместе пленными переводимыми по обмену. Нихрена не жалко....Жителю Мурманска ...
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WSJ: наёмники ВСУ после урегулирования конфликта хотят воевать в Израиле

WSJ: наёмники ВСУ после урегулирования конфликта хотят воевать в Израиле

Колумбийский боец, сражающийся на стороне украинской армии, рассказал о планах на случай достижения соглашения по Украине.

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