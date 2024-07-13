Мужчина упал с высоты на железнодорожные пути в Карелии

Госинспекция труда начала расследование тяжелого несчастного случая в Питкяранте Государственная инспекция труда начала расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий Карелии.
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