Земле грозит катастрофа: Мировой океан поднялся выше “критической отметки”

Группа международных экспертов в области экологии провела исследование, которое указывает на более пессимистичные прогнозы относительно увеличения уровня Мирового океана в течение следующих двух с половиной веков.
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