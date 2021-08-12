Верховная Рада решила потратить миллион гривен налогоплательщиков на новые ковры

Украинцам усиливают налоговое давление и возводят финансовый мониторинг до драконовских размеров. Ясно, что если с миру по нитке, то можно вполне сносно рассчитываться с Международным валютным фондом и другими кредиторами за жизнь страны в долг.
Украинцам усиливают налоговое давление и возводят финансовый мониторинг до драконовских размеров. Ясно, что если с миру по нитке, то можно вполне сносно рассчитываться с Международным валютным фондом и другими кредиторами за жизнь страны в долг.
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