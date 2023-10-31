Это Kia K5 2024 GT Line. Не представленный официально седан засняли прямо на парковке

В Южной Корее прямо на парковке засняли новейший седан Kia K5 GT в исполнении GT Line. От обычного Kia K5 2024 такая версия отличается развитым передним бампером с вертикальными светодиодными вставками по бокам.
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