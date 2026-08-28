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В МИД предупредили, что попытки Киева помешать достижению целей СВО приведут к росту потерь Украины

В МИД предупредили, что попытки Киева помешать достижению целей СВО приведут к росту потерь Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что усилия Киева и его западных покровителей, направленные на сдерживание выполнения задач специальной военной операции, лишь усугубят положение самой Украины.

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